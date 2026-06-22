Investigación por femicidio y suicidio en Santa Fe capital

Un femicidio y un suicidio se registraron en Santa Fe, donde dos personas fueron halladas muertas con impactos de bala en la cabeza en una vivienda de la calle Venezuela.

Hoy 04:29

En la madrugada del domingo, a las 2:55, se produjo un dramático hallazgo en una vivienda ubicada en la calle Venezuela al 10.400, en el norte de Santa Fe. Las autoridades recibieron una alerta acerca de un desorden y disparos de arma de fuego en el lugar, lo que desencadenó una rápida respuesta policial.

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Efectivos de la Policía de Santa Fe llegaron al lugar tras recibir múltiples llamados de vecinos que reportaron la situación. Una vecina informó que un menor había indicado que su madre había sido herida por su padre, lo que llevó a los agentes a actuar con celeridad.

Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron a una mujer y un hombre tendidos en el suelo, ambos con impactos de bala en la cabeza. Junto al cuerpo del hombre, se halló un arma de fuego, que fue secuestrada para las investigaciones pertinentes.

Un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) llegó poco después y constató el fallecimiento de ambas personas. La identidad de las víctimas fue confirmada como Y. A. M., de 29 años, y J. V., cuya edad aún no ha sido divulgada.

Además, el personal policial tomó medidas para proteger al menor, hijo de la pareja, quien supuestamente alertó a un vecino sobre el incidente. Las autoridades comenzaron a identificar testigos en el área y a revisar las cámaras de videovigilancia que podrían proporcionar información relevante.

La situación fue reportada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, lo que llevó a la intervención del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se ordenó la intervención de la Brigada de Femicidios y la recolección de pruebas en la escena del crimen.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, donde se realizarán necropsias para establecer las causas exactas de la muerte. Peritos especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo las inspecciones necesarias en el lugar.