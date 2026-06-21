¡Hoy juega la Scaloneta! Argentina enfrenta a Austria buscando otra victoria y el boleto a la siguiente fase del Mundial

La Selección sale a escena desde las 14 en el Dallas Stadium por la segunda fecha del Grupo J. Si gana, el equipo de Lionel Scaloni asegurará su lugar en los dieciseisavos de final. Transmiten Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama.

Hoy 09:57

La Selección Argentina afrontará este lunes un partido clave en el Mundial 2026. Desde las 14, el equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Austria en el Dallas Stadium, por la segunda jornada del Grupo J.

El encuentro será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama.

El seleccionado nacional llega con la posibilidad concreta de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final. Para lograrlo, deberá vencer al conjunto europeo, que también debutó con triunfo y se encuentra en la misma situación dentro de la zona.

Argentina viene de golear 3 a 0 a Argelia en su presentación mundialista, en un partido que tuvo a Messi como gran protagonista. Con su hat-trick, el capitán albiceleste alcanzó tres marcas históricas: igualó a Miroslav Klose como uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales, se convirtió en uno de los tres futbolistas en disputar seis Copas del Mundo y llegó a los 200 partidos con la camiseta argentina.

Debido al desempate olímpico, nuevo criterio para determinar posiciones que fue implementado en el Mundial de Clubes del año pasado y en las copas internacionales de Sudamérica, los dirigidos por Scaloni saben que un triunfo les dará automáticamente el pasaje a la siguiente instancia.

Además, si la Albiceleste suma de a tres y Jordania no logra ganarle más tarde a Argelia, Argentina se asegurará el primer puesto del grupo sin depender de lo que ocurra en la última fecha.

Del otro lado estará una Austria que también comenzó con el pie derecho. El equipo conducido por Ralf Rangnick derrotó 3 a 1 a Jordania en el debut, aunque el partido le resultó más complejo de lo previsto.

El conjunto europeo abrió el marcador con un golazo de Romano Schmid, pero Ali Olwan igualó el encuentro al inicio del segundo tiempo. Recién a los 76 minutos, un gol en contra de Yazan Al-Arab volvió a poner en ventaja a Austria, que luego liquidó el partido con un penal convertido por Marko Arnautovic.

Los comandados por Rangnick, reconocido entrenador formado en la academia Red Bull y con pasado en el Manchester United, también tienen la chance de clasificarse si vencen a Argentina. Para asegurarse el primer lugar, deberán ganar y esperar que Argelia no supere a Jordania.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Austria

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Argentina vs. Austria: hora, TV y datos del partido

Hora: 14.00

TV: Canal 7 de Santiago del Estero

Árbitro: Amin Mohamed, de Egipto

Estadio: Dallas Stadium

Competencia: segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026

Historial entre Argentina y Austria

Argentina ganó: 1

Empataron: 1

Austria ganó: 0

Cómo sigue el camino de Argentina en el Mundial 2026

Después del cruce ante Austria, la agenda de la Selección Argentina continuará el próximo sábado 27 de junio, cuando cierre la fase de grupos frente a Jordania, también en Dallas.

Pese a que disputará dos partidos consecutivos en la misma ciudad, el plantel volverá a la concentración en Kansas y viajará nuevamente el día previo al encuentro. De todos modos, el traslado no representaría un desgaste mayor, ya que el vuelo dura poco más de una hora y media.