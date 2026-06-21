Florencia Peña se disculpa tras confusión sobre la muerte del padre de Messi

Florencia Peña se disculpa públicamente tras difundir información falsa sobre Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, y anuncia su salida de Luzu.

Hoy 23:24

La actriz Florencia Peña ha emitido un comunicado en sus redes sociales, disculpándose por un grave error relacionado con la muerte de Jorge Messi, el padre del famoso futbolista Lionel Messi. Esta situación se hizo pública tras la desvinculación de Peña de la plataforma de streaming Luzu, donde trabajaba.

Peña reconoció que, en un momento en vivo, proporcionó información errónea al declarar que Jorge Messi había fallecido, lo cual resultó ser completamente falso. La actriz expresó: “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”.

En su comunicado, la actriz afirmó que la información le fue entregada como verificada por parte de la producción del programa en el que participaba, indicando que confió en la fuente. Aclaró: “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”.

A pesar de esta justificación, Peña asumió la responsabilidad por el incidente y decidió dar un paso al costado, finalizando su participación en Luzu. En sus palabras, reiteró: “Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”.

El hecho ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de las informaciones que se comparten en plataformas de streaming y redes sociales. La responsabilidad de los comunicadores es crucial para evitar malentendidos y daños colaterales.

Este episodio subraya la importancia de verificar la información antes de hacerla pública, especialmente cuando se trata de asuntos tan delicados como la salud y el bienestar de las familias. La comunidad espera que este tipo de errores no se repitan en el futuro.