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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 12º
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Regionales

Detienen a un ladrón y recuperan motocicletas en Tartagal, Salta

Motoristas del Centro de Coordinación Operativa de Tartagal detuvieron a un ladrón y recuperaron motocicletas robadas en un operativo realizado en la ruta nacional 86.

Hoy 01:10

Motoristas del Centro de Coordinación Operativa de Tartagal llevaron a cabo un procedimiento anoche en respuesta a una denuncia relacionada con la sustracción de una motocicleta ocurrida durante la mañana en esa ciudad.

Gracias a las tareas investigativas, las autoridades lograron localizar el vehículo robado en un domicilio situado sobre la ruta nacional 86.

Durante la requisa, los motoristas también encontraron otra motocicleta que tenía un pedido de secuestro, lo que evidenció la magnitud del delito en la zona.

Como resultado del operativo, ambos vehículos fueron secuestrados y se procedió a la detención del sospechoso, un hombre de 19 años implicado en una causa de robo calificado.

El procedimiento fue respaldado por la Fiscalía Penal 2, que intervino activamente en el caso para asegurar el correcto desarrollo de las acciones legales.

Este tipo de operativos son fundamentales para mantener la seguridad ciudadana y combatir el aumento de delitos relacionados con el robo de vehículos en la región.

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