El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 22 de junio: el frío se hará sentir desde temprano

Tras las lloviznas registradas durante el domingo, el inicio de la semana llegará con temperaturas bajas en las primeras horas del día, aunque con una mejora gradual de las condiciones y sin probabilidades de precipitaciones.

Hoy 01:48

Luego de una jornada dominical marcada por la nubosidad y las lloviznas en distintos sectores de la provincia, Santiago del Estero tendrá este lunes un comienzo de semana con ambiente fresco y cielo mayormente nublado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Para las primeras horas del día se espera una temperatura mínima de 6°C, convirtiéndose en una de las mañanas más frías de los últimos días. Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del sector sur que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar. Durante la tarde se prevé una temperatura máxima de 16°C, acompañada por cielo ligeramente nublado y sin probabilidades de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable aunque con características plenamente invernales.

Hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura descenderá nuevamente hasta ubicarse en torno a los 13°C, manteniéndose el tiempo estable en toda la provincia.

De acuerdo con las previsiones extendidas, el frío continuará durante los próximos días. Para el martes se espera una mínima de 7°C y una máxima de 14°C, mientras que el miércoles la temperatura oscilará entre los 6°C y los 13°C, consolidando una semana con registros térmicos bajos en territorio santiagueño.