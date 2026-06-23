Mauro Icardi y La China Suárez disfrutan de una intensa noche de fiesta

Mauro Icardi y Eugenia 'China' Suárez disfrutaron de una noche de fiesta en Buenos Aires, cenando y bailando, mientras generaron controversia en redes sociales.

Hoy 06:10

Mauro Icardi y Eugenia 'China' Suárez fueron protagonistas de una noche de fiesta en Buenos Aires, donde se les vio disfrutando de una cena y posteriormente en un reconocido boliche de la Costanera porteña.

El jugador, conocido por su actividad en las redes sociales, compartió una serie de fotos junto a su pareja, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. Icardi, en un claro tono provocador, escribió: '¡Que nos miren, que comenten! También es una forma de admirarnos'.

La pareja, que parece vivir su relación al margen de las críticas, se mostró muy enamorada durante la velada. Antes de dirigirse al boliche, cenaron en un famoso restaurante cercano, lo que también fue documentado en sus redes.

Además, Icardi estuvo acompañado de su compañero del Galatasaray, Lucas Torreira, y amigos como Enzo García y Pollo Cáceres, quienes también disfrutaron de la noche porteña en el famoso boliche Tequila.

Las imágenes que mostraban a Icardi cruzándose del restaurante al boliche rápidamente se volvieron virales, generando críticas sobre su comportamiento un viernes por la noche. Algunos usuarios cuestionaron: '¿No debería estar ocupándose de sus hijas, a quienes tiene a cargo?'.

Las publicaciones en redes sociales provocaron una división de opiniones entre los seguidores de la pareja. Mientras algunos celebraron su libertad para vivir la relación, otros criticaron las indirectas que Icardi parece lanzar en sus mensajes.

Comentarios como 'Ya no habla nadie de ustedes, ¿por qué seguís poniendo indirectas?' y 'Ese enemigo imaginario, ¿está entre nosotros?' reflejan la controversia que rodea a la pareja en el mundo digital.