La escarcha en el freezer: un problema común y cómo solucionarlo

La escarcha en los freezers es un problema frecuente que afecta su rendimiento y eficiencia energética. En promedio, un hogar argentino puede gastar hasta un 20% más en electricidad si su congelador está cubierto de hielo.

Hoy 06:12

La acumulación de escarcha en los freezers es un fenómeno común en muchos hogares argentinos, especialmente en climas húmedos. Este problema no solo afecta la apariencia del electrodoméstico, sino que también puede impactar su eficiencia energética y el correcto funcionamiento de los alimentos almacenados.

Históricamente, los freezers han sido un elemento esencial en las cocinas desde la década de 1930, pero su mantenimiento sigue siendo un tema poco discutido. La escarcha se forma cuando el aire húmedo entra en el congelador, se enfría y se convierte en hielo. Esto puede suceder por diversas razones, incluyendo la apertura frecuente de la puerta o un sellado inadecuado.

Para evitar la formación de escarcha, es crucial revisar las juntas de la puerta regularmente. Si estas juntas están deterioradas, el aire caliente puede filtrarse y contribuir a la acumulación de humedad. Un simple chequeo y reemplazo puede hacer una gran diferencia en la eficiencia del equipo.

Otro consejo importante es organizar adecuadamente los alimentos dentro del freezer. Al mantener el espacio ordenado, permitimos una mejor circulación del aire frío, lo que minimiza la posibilidad de que se forme escarcha. Además, es recomendable no sobrecargar el congelador, ya que esto también puede afectar su funcionamiento.

La instalación de un deshumidificador en la cocina puede ser una solución efectiva en zonas con alta humedad. Estos dispositivos ayudan a reducir la cantidad de vapor de agua en el aire, disminuyendo así la formación de hielo en el congelador. Implementar esta medida puede ser especialmente útil en climas cálidos y húmedos.

Además, es aconsejable descongelar el freezer regularmente. Un mantenimiento preventivo, que incluya descongelar el aparato una o dos veces al año, puede ayudar a prolongar su vida útil y mantener su eficiencia. Durante este proceso, también es un buen momento para limpiar el interior y eliminar cualquier residuo que pueda haber acumulado.

Finalmente, la elección de un modelo de congelador energéticamente eficiente puede marcar una gran diferencia. En el mercado actual, existen opciones con tecnología avanzada que minimizan la acumulación de hielo y ofrecen un mejor rendimiento. Al invertir en estos modelos, no solo se reduce el problema de la escarcha, sino que también se ahorra en la factura de electricidad.