La Comisión de Jóvenes Abogados realizará un torneo de pádel abierto a la comunidad

La actividad se desarrollará este domingo en el Club de Abogados y combinará deporte, integración y propuestas recreativas para toda la familia.

Hoy 17:15

La Comisión de Jóvenes Abogados de Santiago del Estero llevará adelante este domingo 28 una jornada deportiva y recreativa que tendrá como principal atractivo un torneo de pádel abierto a la comunidad, en el marco de las actividades previas al Mes de la Abogacía, que se conmemorará durante agosto.

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La propuesta se desarrollará en las instalaciones del Club de Abogados y estará destinada no solo a profesionales del derecho, sino también a familiares, amigos y público en general. Como particularidad, cada pareja participante deberá contar con al menos un abogado o abogada, promoviendo así la integración entre colegas y la comunidad.

Las actividades comenzarán a las 11 y se extenderán durante toda la jornada. Además de la competencia deportiva, habrá sorteos, entrega de trofeos, premios en efectivo para los ganadores, música con DJ en vivo y una variada oferta gastronómica a través de food trucks.

Uno de los organizadores e integrante de la Comisión de Jóvenes Abogados, Benjamín Casali, destacó que la iniciativa surgió con el objetivo de generar espacios de encuentro fuera del ámbito laboral. “Queremos que sea una verdadera jornada de integración, donde los colegas puedan compartir con sus familias, amigos y con la comunidad en general en un contexto diferente”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de realizar el evento en el Club de Abogados, cuyas instalaciones fueron recientemente reacondicionadas. “Las mejoras realizadas permiten ofrecer un torneo de mayor calidad y, al mismo tiempo, poner en valor un espacio que pertenece a todos los matriculados”, sostuvo.

Por su parte, Ximena Neirot, también integrante de la Comisión, explicó que la actividad marcará el inicio de una serie de propuestas previstas para el Mes de la Abogacía. “Buscamos que agosto sea un tiempo de celebración, capacitación e integración, con iniciativas que fortalezcan el vínculo entre los profesionales y la sociedad”, expresó.

Desde la organización adelantaron que la jornada contará además con la presencia de autoridades provinciales y municipales, quienes acompañarán esta propuesta orientada a fomentar el deporte, la camaradería y la participación comunitaria.