Futuros médicos de la Universidad Favaloro realizarán sus prácticas en el hospital de La Cañada

Decenas de estudiantes cumplirán con su Práctica Final Obligatoria (PFO) en el hospital del interior santiagueño.

Hoy 17:59

El Hospital Zonal de La Cañada recibió a estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro, quienes realizarán allí su Práctica Final Obligatoria (PFO), una instancia clave en la formación de futuros médicos que les permite integrar conocimientos y adquirir experiencia en terreno.

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La llegada de las estudiantes se enmarca en la Rotación Social/Rural 2026 impulsada por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, un programa que este año alcanzará a 41 alumnos y que incorporó por primera vez al Hospital de La Cañada como sede formativa, junto al Hospital Zonal de Quimilí.

Las futuras médicas Rafaela, Isabella, Julieta y Lucía fueron recibidas por el director del hospital, Santiago Ábalos Mussi; el comisionado municipal de La Cañada, Cristian Abiakel; y la diputada provincial, Nilda Moyano.

Durante las próximas diez semanas, las estudiantes se integrarán al trabajo cotidiano del establecimiento sanitario, participando de actividades asistenciales y comunitarias que les permitirán conocer de cerca la realidad sanitaria del interior provincial.

El comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la importancia de que La Cañada haya sido seleccionada como una de las nuevas sedes de la rotación y señaló que se trata de un reconocimiento al crecimiento que viene experimentando el sistema de salud local.

"Para nuestra comunidad es una enorme satisfacción recibir a estudiantes de una universidad tan prestigiosa como la Favaloro. Esto demuestra el fortalecimiento que ha tenido nuestro hospital y nos permite seguir creciendo en materia de salud, generando además un valioso intercambio de experiencias entre los futuros profesionales y nuestro equipo sanitario", expresó.

Asimismo, Abiakel remarcó que la presencia de las estudiantes representa una oportunidad para que los vecinos cuenten con un acompañamiento adicional en distintas áreas de atención, al tiempo que las jóvenes profesionales podrán conocer de primera mano las particularidades del trabajo sanitario en el interior provincial.

"La formación médica también se construye en contacto con las comunidades. Estamos orgullosos de que La Cañada pueda aportar a ese proceso y mostrar el compromiso y la calidad humana con la que se trabaja diariamente en nuestro hospital", agregó.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la Práctica Final Obligatoria constituye una instancia fundamental en la formación profesional, ya que permite desarrollar habilidades clínicas, fortalecer el trabajo comunitario y adquirir una mirada integral sobre la atención de la salud.

La incorporación del Hospital de La Cañada al programa de rotaciones representa además un paso importante para consolidar el crecimiento de la institución sanitaria y fortalecer su vínculo con espacios de formación académica de nivel nacional, posicionándolo como un centro de referencia para la capacitación de futuros profesionales de la medicina.