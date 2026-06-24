En vivo: Brasil va por el primer puesto del grupo ante una Escocia necesitada

|#
|Equipo
|PJ
|G
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|DG
|Pts
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|0
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|3
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|0
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|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
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|1
|0
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|1
|1
|3
|3
|
|1
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|-1
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|1
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|3
|-2
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|E
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|GF
|GC
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
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|0
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|0
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|0
|3
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
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|GF
|GC
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|3
|2
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|2
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|3
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Se enfrentarán este miércoles desde las 19:00 en el Miami Stadium, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Ambos necesitan un triunfo para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final.
Brasil y Escocia disputarán un partido de alto voltaje en la última jornada del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro se jugará desde las 19:00 en el Miami Stadium, donde los dos seleccionados buscarán una victoria que les permita seguir con chances concretas de avanzar a la fase eliminatoria.
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