Abandonaron a una gatita en el barrio Mariano Moreno y buscan una familia que le dé un hogar

La pequeña fue dejada en la zona B del barrio Mariano Moreno, en la cuarta ampliación. Quienes la encontraron aseguran que está muy asustada y piden colaboración para encontrarle un hogar responsable.

Hoy 22:01

Una gatita fue abandonada en las últimas horas en la zona B del barrio Mariano Moreno, en la cuarta ampliación, y ahora quienes la rescataron buscan una familia que esté dispuesta a brindarle el cuidado y el cariño que necesita.

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Según contaron, el animal fue dejado en el lugar y desde entonces permanece muy asustado y desorientado. Por ese motivo, solicitan la colaboración de los vecinos para difundir su historia y aumentar las posibilidades de que consiga una adopción responsable.

Las personas que actualmente la tienen resguardada apelan a la solidaridad de la comunidad para que la pequeña pueda dejar atrás el abandono y comenzar una nueva etapa en un hogar donde reciba el amor y la contención que merece.

Quienes deseen obtener más información o estén interesados en adoptarla pueden comunicarse al 3855875825.