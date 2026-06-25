La intendente Fuentes y la ministra de Salud Nassif inauguraron un nuevo Nodo de Atención Ciudadana en el barrio Parque del Río I

El espacio brindará atención médica primaria, vacunación, enfermería, controles preventivos y programas de zoonosis. La intendente destacó el trabajo conjunto con la Provincia para fortalecer el acceso a la salud en los nuevos barrios.

Hoy 21:35

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el sistema público de salud y acercar servicios esenciales a los vecinos, la intendente, Ing. Norma Fuentes, y la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, encabezaron la inauguración del nuevo Nodo de Atención Ciudadana del barrio Parque del Río I.

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También participaron de la ceremonia el ministro de Obras y Servicios Públicos, Aldo Hid; la ministra de Educación, Mariela Nassif; el presidente del IPVU, Augusto Du Bois; y el secretario de Coordinación, Mario Benavente, entre otras autoridades.

La nueva institución brindará atención médica primaria, servicios de enfermería y vacunación, seguimiento de pacientes, controles preventivos, programas de zoonosis y diversas prestaciones destinadas a promover el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.

“Este nuevo centro representa un paso más hacia una atención más cercana, accesible y de calidad para los vecinos de los nuevos barrios inaugurados por el IPVU, con el propósito de brindar a la comunidad no solo soluciones habitacionales, sino también servicios de excelencia”, destacó la jefa comunal.

“Es fundamental que la provincia y el municipio trabajen de manera articulada para optimizar la asistencia a los vecinos, defendiendo un Estado presente que cuide, prevenga y promueva la salud de la población”, afirmó.

Por su parte, Nassif resaltó “la importancia de acercar la salud al lugar donde viven los vecinos, organizando una red que potencie las capacidades de la provincia y del municipio para abordar la salud desde una perspectiva integral y territorial”.

A su vez, Du Bois remarcó que “el barrio Parque del Río ya cuenta con otro Nodo de Atención Ciudadana, un jardín de infantes, una escuela, un paseo verde y otras instituciones que garantizan el derecho a la ciudad, es decir, el acceso a servicios esenciales en cercanía a las viviendas”.