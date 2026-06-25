En vivo: Japón y Suecia mano a mano por un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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|1
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|3
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|1
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|3
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Los Samuráis Azules y la Blågult se enfrentarán este jueves en el Dallas Stadium por la última fecha del Grupo F. El ganador avanzará de ronda, mientras que el empate beneficia a los asiáticos.
Japón y Suecia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El partido se jugará desde las 20.00 en el Dallas Stadium y tendrá mucho en juego, ya que ambos seleccionados dependen de sí mismos para conseguir el pasaje a los dieciseisavos de final.
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