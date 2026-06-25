En vivo: Países Bajos busca asegurar el primer puesto ante un Túnez ya eliminado

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La Naranja Mecánica enfrenta este jueves a Túnez en el Kansas City Stadium por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. Los europeos necesitan una victoria contundente para aumentar sus chances de terminar líderes de la zona.
Países Bajos y Túnez se medirán desde las 20.00 en el Kansas City Stadium, en un encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo F del Mundial 2026. Mientras los neerlandeses intentarán cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla, los africanos buscarán despedirse del certamen con una actuación positiva.
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