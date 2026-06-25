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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 13º
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Locales

El Parlamento del Norte Grande realizará este viernes su sesión plenaria en Santiago del Estero

Representantes de las diez provincias debatirán proyectos de interés regional y emitirán documentos con las resoluciones conjuntas del bloque.

Hoy 21:10
Legislatura Provincial

Tras la reunión de la Mesa Ejecutiva desarrollada este jueves, la Legislatura de Santiago del Estero será escenario este viernes de la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que reunirá a los representantes de las diez provincias que integran el bloque regional.

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Durante la jornada, los vicegobernadores y parlamentarios analizarán el temario completo de proyectos elaborados por las distintas comisiones de trabajo, con el objetivo de consensuar políticas y estrategias para abordar problemáticas comunes de la región.

Como parte del encuentro, está previsto que el Parlamento del Norte Grande emita los documentos oficiales con las resoluciones conjuntas surgidas del debate, que reflejarán la posición institucional del bloque sobre los principales temas de interés para las provincias del norte argentino.

La realización del plenario en Santiago del Estero reafirma el protagonismo de la provincia como sede de las principales instancias de diálogo político e institucional del Norte Grande y como espacio de articulación entre las jurisdicciones que integran este organismo regional.

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