La intendente Fuentes y el secretario Benavente recibieron al Centro de Jubilados del barrio América del Sur

Durante el encuentro realizado en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad, se entregó una plaqueta a Reina Moyano por su trayectoria y compromiso con los adultos mayores del barrio América del Sur.

Hoy 21:37

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, recibieron en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital a miembros de las comisiones actual y la saliente del Centro de Jubilados “Amelia Sández de Farhat” del barrio América del Sur, donde le hicieron entrega de una plaqueta recordatoria a su ex presidenta Reina Moyano en reconocimiento a su dedicación y trabajo por los adultos mayores.

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También participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; la subdirectora de la Tercera Edad Nélida Martínez y la referente del sector, Reyna Castillo.

Mientras que, por el Centro de Jubilados estuvieron su presidenta Marta García, y miembros de la actual comisión directiva.

Allí, la intendente agradeció la disposición constante con la Municipalidad para el trabajo conjunto en favor de la tercera edad.

Por su parte, las integrantes de la comisión saliente agradecieron a la jefa comunal por el permanente acompañamiento a la entidad y destacaron el importante aporte del municipio al cederle el predio para su funcionamiento.