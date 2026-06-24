Lucas Victoriano continuará como entrenador de Quimsa en la temporada 2026/27

La dirigencia de la Fusión confirmó la continuidad del DT al frente del equipo para la próxima temporada.

Hoy 19:07

Lucas Javier Victoriano (Tucumán, 48 años) continuará como entrenador de la Asociación Atlética Quimsa para afrontar la temporada 2026/27 de La Liga y una nueva edición de la BCL Americas.

El ex DT de Estudiantes de Concordia, Regatas Corrientes e Instituto asumió durante el tramo final de la fase regular de la última temporada y cambió el rumbo del equipo. Desde su llegada, en febrero, consiguió 12 victorias en 14 partidos, llevando a la Fusión al primer puesto de la fase regular.

Ya en los playoffs, Quimsa eliminó a Instituto y a Boca para meterse en una nueva final de La Liga, donde finalmente cayó ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia. En total, Victoriano cerró su primera etapa al mando del equipo con un registro de 21 triunfos y 9 derrotas.

Tras confirmarse su continuidad, el entrenador expresó: "Estoy muy contento de poder continuar en un gran club como Quimsa. Nos quedó un sabor amargo por el desenlace de la temporada, pero también la satisfacción de haber llegado a la final y de clasificar a la BCL Americas. Creo que este equipo necesita continuidad y que podemos hacer una gran temporada. Estoy feliz de seguir un año más en un club ganador, que siempre busca competir al máximo. Ojalá este año podamos conseguir los resultados que todos queremos".

Con la continuidad de Victoriano confirmada, la dirigencia comenzará a trabajar junto al cuerpo técnico en la conformación del plantel para afrontar La Liga 2026/27 y la BCL Americas.