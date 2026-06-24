Sarmiento ya conoce todos los detalles para recibir a Mitre de Posadas por el Federal A

El Profe tendrá acción este domingo 28 de junio desde las 16:00, por la 15ª fecha del Torneo Federal A. El equipo bandeño buscará sumar una nueva victoria para seguir afianzado en los puestos de clasificación.

Hoy 20:11

Sarmiento tiene todo listo para afrontar un nuevo compromiso en el Torneo Federal A. El conjunto bandeño recibirá a Mitre de Posadas este domingo 28 de junio, desde las 16:00, en el marco de la 15ª fecha del certamen.

El Profe llega a este encuentro ubicado en la cuarta posición de la tabla, con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, campaña que lo mantiene en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Para este compromiso, el Consejo Federal designó una cuaterna arbitral encabezada por Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas, quien será el juez principal del encuentro. Estará acompañado por los asistentes Matías Javier González, de San Francisco, y Dalma Pérez, de Córdoba, mientras que Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca, se desempeñará como cuarto árbitro.

Con el apoyo de su gente y la necesidad de seguir sumando en condición de local, Sarmiento buscará hacerse fuerte ante Mitre de Posadas en un partido importante para sus aspiraciones dentro de la Zona 4 del Torneo Federal A.