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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 13º
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Policiales

Recuperaron una moto que había sido denunciada como sustraída en la localidad de Guaycurú

La motocicleta había sido denunciada como sustraída y fue hallada gracias a una investigación policial. Una mujer aseguró que un hombre se la dejó al cuidado durante la noche y nunca regresó a buscarla.

Hoy 21:03
Moto recuperada

Efectivos de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria N° 14 lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída en la localidad de Guaycurú, departamento Banda.

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La investigación comenzó luego de que el propietario denunciara la desaparición de una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos. Ante la falta de cámaras de seguridad en la zona, los uniformados llevaron adelante entrevistas y relevamientos entre vecinos para reconstruir los movimientos del rodado.

Las averiguaciones orientaron la búsqueda hacia un sector cercano al Club River de Guaycurú, donde surgió un dato clave para el esclarecimiento del caso.

En ese contexto, los investigadores se entrevistaron con una mujer de 41 años, quien relató que durante la noche observó a un hombre aparentemente desorientado y en posible estado de ebriedad junto a una motocicleta en inmediaciones de su vivienda.

Según manifestó, el sujeto le pidió que guardara el vehículo hasta el día siguiente, asegurándole que regresaría para retirarlo. Sin embargo, el hombre nunca volvió.

Al ser consultada por la Policía, la vecina entregó voluntariamente la motocicleta, que se encontraba en buen estado y sin presentar faltantes ni daños visibles.

Tras el hallazgo, el rodado fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Posteriormente, la Fiscalía interviniente fue informada sobre el procedimiento y dispuso las medidas de rigor para avanzar con la causa.

Una vez acreditada la documentación y la propiedad del vehículo, la Justicia ordenó su restitución al dueño, quien pudo recuperar la motocicleta tras la intervención policial.

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