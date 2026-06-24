Ganá entradas para Forever Hits y celebrá los 7 años de Zambra junto a Diario Panorama

Diario Panorama sortea entradas para Forever Hits, la tradicional fiesta retro que celebrará su 20° edición junto al séptimo aniversario de Zambra. Habrá shows en vivo, DJs y los grandes clásicos que marcaron generaciones.

Hoy 22:14

Los amantes de la música retro tienen una cita imperdible el próximo 11 de julio, cuando se lleve a cabo una nueva edición de Forever Hits, el evento que este año celebrará su 20° edición y el séptimo aniversario de Zambra con una propuesta cargada de música, entretenimiento y recuerdos.

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En esta ocasión, el escenario contará con la presentación de Joyriders, reconocida banda tributo a Roxette, además de una performance especial de Leo Blanco, quien recreará los grandes éxitos de Michael Jackson. La programación se completará con la participación de DJ Pony Galván y DJ Tata Rivas, encargados de musicalizar los distintos sectores de la fiesta.

¿Cómo participar del sorteo?

Los interesados deberán cumplir con tres simples pasos:

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Puntos de venta

Las entradas anticipadas pueden conseguirse en Hotel Coventry (Chacabuco 325), Lázaro (Independencia y 9 de Julio), Zambra Eventos (Independencia y Mendoza) y Black Store Rock (Galería Miguelito). También están disponibles de manera online a través de EntradaWeb.

Además, quienes adquieran su entrada anticipada participarán del sorteo de una campera inspirada en la película Top Gun.

No te pierdas la oportunidad de vivir una noche llena de clásicos, revivir canciones que marcaron épocas y participar por tus entradas junto a Diario Panorama.