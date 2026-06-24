Paulo Díaz rescindió su contrato con River y continuará su carrera en la MLS

El defensor chileno acordó su salida del Millonario y seguirá su carrera en Atlanta United, equipo dirigido por Gerardo Martino.

Hoy 22:55

River Plate y Paulo Díaz llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que los unía hasta diciembre de 2028. De esta manera, el defensor chileno pondrá fin a una etapa de siete años en el club de Núñez y continuará su carrera en Atlanta United, de los Estados Unidos.

El zaguero de 31 años ya había dado un paso importante para concretar su desembarco en la MLS, ya que el pasado lunes se realizó la revisión médica para incorporarse al equipo que dirige Gerardo “Tata” Martino. Con el acuerdo verbal cerrado entre las partes, solo restaban resolver los últimos detalles de su desvinculación de River.

La salida de Paulo Díaz también estuvo relacionada con la decisión futbolística de Eduardo Coudet, quien no lo tenía entre sus prioridades para afrontar la segunda parte de la temporada. Ante este escenario, ambas partes optaron por finalizar el vínculo de manera anticipada, permitiéndole al club liberar una importante carga salarial hasta el final del contrato.

Durante su ciclo en el Millonario, el defensor disputó 222 partidos oficiales, convirtió 13 goles y conquistó siete títulos: dos Ligas Profesionales, dos Supercopas Argentinas, dos Trofeos de Campeones y una Copa Argentina, obtenida en 2019.

La llegada de Díaz a River se produjo a mediados de 2019, procedente de Al Ahli de Arabia Saudita, por pedido de Marcelo Gallardo. En sus primeros años mostró un rendimiento destacado y se consolidó como una pieza importante de la defensa, aunque en las últimas temporadas fue perdiendo terreno debido a una serie de actuaciones irregulares.

Los errores individuales en momentos decisivos y el bajón futbolístico general del equipo provocaron que parte de los hinchas comenzaran a cuestionar su rendimiento. Finalmente, con el cambio de ciclo y la llegada de Coudet, el chileno quedó fuera de los planes y decidió buscar un nuevo desafío en el fútbol estadounidense.

Así, Paulo Díaz cierra una extensa etapa en River Plate, donde logró varios títulos y dejó su nombre en una de las etapas más exitosas del club en los últimos años, antes de emprender una nueva experiencia profesional en la Major League Soccer.