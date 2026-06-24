En vivo: Marruecos busca asegurar el primer puesto en el Mundial 2026 ante un Haití ya eliminado

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|0
|0
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|G
|E
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|GF
|GC
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|3
|1
|2
|3
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|1
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
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Se enfrentan desde las 19:00 en el Atlanta Stadium, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Los africanos ya tienen asegurada su clasificación, pero necesitan ganar para terminar como líderes de la zona.
Marruecos y Haití cerrarán su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con realidades muy diferentes. El encuentro se disputará desde las 19:00 en el Atlanta Stadium, donde los africanos intentarán sellar el primer puesto del Grupo C, mientras que los centroamericanos buscarán despedirse con una actuación positiva.
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