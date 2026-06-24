Daredevil redefine su percepción sensorial frente a Spider-Man

Marvel ha aclarado la percepción sensorial de Daredevil, destacando su capacidad de construir un mapa mental tridimensional a partir de estímulos auditivos y vibracionales, lo que lo diferencia notablemente de Spider-Man y su sentido arácnido.

Hoy 19:01

Después de un prolongado debate entre los aficionados, Marvel ha esclarecido cómo funciona la percepción de Daredevil, el famoso héroe ciego, revelando que su capacidad no se basa en una visión convencional.

El personaje conocido como Matt Murdock no ve imágenes; en cambio, construye un mapa mental tridimensional de su entorno utilizando sonidos, olores y vibraciones.

Según la descripción oficial, su habilidad actúa como un radar sensorial con un alcance de aproximadamente 30 metros, que puede enfocar a su antojo, permitiéndole analizar con precisión lo que ocurre a su alrededor, desde movimientos sutiles hasta cambios en el ambiente.

A diferencia de Spider-Man, cuyo sentido arácnido le alerta sobre peligros, Daredevil utiliza sus capacidades para investigar y anticiparse a las amenazas, lo que le otorga un nivel de control superior al reaccionar.

La ventaja de Daredevil radica en su habilidad para comprender el entorno antes de actuar, lo que lo convierte en un combatiente excepcional dentro del universo Marvel.

No obstante, esta capacidad no es infalible. Factores como ruido excesivo, lluvia intensa o superficies que obstaculizan el sonido, como el vidrio grueso, pueden comprometer su percepción y desorientarlo, representando su principal debilidad.

Con esta clarificación, Marvel redefine el potencial de Daredevil, quien no solo detecta amenazas, sino que las interpreta y enfrenta con anticipación, consolidándose como uno de los luchadores más precisos de su universo.