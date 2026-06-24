Pasos esenciales si te hackean Whats App en el contexto argentino

En 2022, se reportaron más de 10.000 casos de hackeo de cuentas de WhatsApp en Argentina, poniendo en riesgo la privacidad de miles de usuarios. Este artículo ofrece una guía práctica sobre qué hacer si te hackean WhatsApp, con un enfoque en la protección de tu información personal.

Hoy 18:02

El hackeo de cuentas de WhatsApp se ha convertido en un problema creciente en Argentina, donde miles de usuarios han reportado pérdidas de privacidad y seguridad. En 2022, se registraron más de 10.000 casos de hackeo, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la seguridad de sus cuentas y la protección de su información personal.

Si sospechas que tu cuenta de WhatsApp ha sido hackeada, el primer paso es intentar acceder a ella. Si no puedes ingresar, es posible que el hacker haya cambiado tu número de teléfono o tu contraseña. En este caso, deberías recuperar tu cuenta a través de la página oficial de WhatsApp, donde se te guiará paso a paso.

Una vez que logres recuperar el acceso, es fundamental que verifiques la seguridad de tu cuenta. Activa la verificación en dos pasos, que añade una capa extra de protección, impidiendo que otros accedan a tu cuenta sin un código adicional que solo tú deberías conocer.

Además, es importante que revise tu configuración de privacidad. Asegúrate de que tu foto de perfil, estado y última conexión estén visibles solo para tus contactos, limitando el acceso a tu información personal. Esto puede ayudar a que tu cuenta sea menos atractiva para los hackers.

Si has detectado un hackeo, también es recomendable informar a tus contactos sobre el problema. Esto los alertará de posibles mensajes sospechosos que puedan recibir desde tu cuenta, evitando así que caigan en trampas o fraudes.

Finalmente, es crucial que estés al tanto de las nuevas tendencias de hackeo y técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad de la aplicación y evita descargar aplicaciones no oficiales que puedan comprometer tu información.