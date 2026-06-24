Consejeros evaluaron en forma oral a candidatos a integrar Cámaras de Apelaciones en lo Civil

Es la tercera etapa del concurso para cubrir seis vacantes en los organismos que revisan sentencias de la primera instancia del Fuero Civil y Comercial.

Hoy 17:30

El Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero concretó hoy una nueva instancia en el proceso de selección de jueces, para componer el pleno de las tres Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

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Efectivamente, los 16 postulantes que avanzaron al examen oral, se presentaron ante los consejeros, presididos por el Dr. Federico López Alzogaray, para responder sus preguntas.

Los examinadores fueron las Dras. Analía Corbalán; Sara Salido Rentería y Graciela Neirot de Jarma y los Dres. Martín Díaz Achával, Pedro Salas, Pedro Basbús y Juan Alende More, quienes representan a los tres estamentos que componen el organismo: la Cámara de Diputados, los abogados de la matrícula y el Poder Judicial provincial.

Cabe apunar que el Concurso Nº 130/26 fue convocado para cubrir dos vocalías en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación; tres vocalías en la de Segunda Nominación y la restante, en la de Tercera Nominación.