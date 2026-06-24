Caputo defendió el rumbo económico y afirmó que Milei garantiza el equilifrio fiscal: "Si fuera tan fácil, lo hubieran hecho antes"

El ministro de Economía aseguró que la Argentina "está haciendo las cosas bien", destacó el equilibrio fiscal, anticipó una baja de impuestos si continúa el crecimiento y sostuvo que el Banco Central ya cumplió la meta anual de acumulación de reservas acordada con el FMI.

Hoy 18:52

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el modelo económico y resaltó la figura de Javier Milei como garante del equilibrio fiscal. Aseguró que la Argentina ya cambió y que el plan saldrá bien porque el Gobierno está haciendo las cosas bien.

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“No tengo ninguna duda de que el único garante de que vamos a seguir por este camino correcto es nuestro Presidente. Es la única persona que en este momento puede garantizar la continuidad, porque es la única persona que tiene el carácter, la convicción, el conocimiento y los cojones que se necesitan para dar las batallas”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda en la apertura de la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda.

“No se coman el cuento de que porque nosotros logramos el equilibrio fiscal, cualquiera viene y lo mantiene. Si fuera tan fácil, lo hubieran hecho antes”, agregó, en clave política.

En la misma sintonía, Caputo destacó que es la primera vez que la Argentina tiene orden macroeconómico por decisión política. “Fueron pocos los años que hubo orden y, cuando hubo, fue gatillado por una crisis previa”, recordó.

“Otro punto que se habla poco y que es fundamental es que se hizo respetando la propiedad privada, la santidad de los contratos, el estado de derecho. Por mucho menos, la Argentina siempre rompió todo: recurrió a hiperinflaciones, default, pesificaciones asimétricas, expropiación de depósitos... Todo el tiempo violamos la propiedad privada: se transformó en una costumbre y perdimos la sensibilidad a eso”, recalcó Caputo.

Para defender el rumbo económico, el ministro repasó datos y mencionó especialmente el récord de consumo y exportaciones que se desprenden del dato de PBI publicado este martes por el Indec. También hizo referencia a la reducción del déficit de cuenta corriente.

Si bien se mostró orgulloso por la baja de la inflación y la reducción de la pobreza, reconoció que todavía falta mucho por hacer en materia de precios. No obstante, anticipó que la disciplina fiscal y monetaria se mantendrá firme para converger a la inflación internacional en los próximos meses.

“A la Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora estamos haciendo las cosas bien y nos está yendo bien. Falta muchísimo, pero se ha avanzado mucho y por primera vez está bien claro el rumbo”, remarcó el ministro de Economía.

En ese sentido, Caputo insistió con la idea de bajar impuestos y el costo del crédito, pero planteó que es necesario recaudar cada vez más para poder llevarlo a cabo: “Si recaudamos más y mantenemos el gasto constante, tenemos un mayor superávit, vamos a crecer al 8%. Y si pudieramos crecer al 8%, podría bajar dos puntos de producto por año en impuestos. Si en dos años lo pudiéramos hacer, se irían el Impuesto al Cheque, las retenciones y, probablemente, Ingresos Brutos”.

En otro pasaje de su discurso, el titular del Palacio de Hacienda habló sobre el tipo de cambio oficial y relativizó su suba, que acumula un incremento de $65 en lo que va del mes. “Hoy hay dólares para todos”, aseguró.

“Para los que quieren importar, no hay SIRAs, no hay coimas; hay dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos, para los que quieren ahorrar”, enfatizó.