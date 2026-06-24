Vinará se prepara para vivir una gran Fiesta de Doma y Folklore este 9 de Julio

La celebración se realizará el próximo 9 de Julio en Vinará, departamento Río Hondo, con una extensa programación que incluirá espectáculos de doma, artistas en vivo, gastronomía regional, juegos para niños y la participación de destacadas tropillas y jinetes de distintos puntos del país.

Hoy 18:46

La localidad de Vinará, en el departamento Río Hondo, será escenario de una de las celebraciones más importantes de la región con la realización de la Gran Fiesta de Doma y Folklore, organizada por la Fundación Música y Esperanza, el próximo 9 de Julio, desde las 09:00 hasta las 22:00 horas.

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La jornada promete reunir a familias, turistas y amantes de las tradiciones argentinas en un evento que combinará cultura, música, gastronomía y destrezas criollas, en un ambiente pensado para el disfrute de todas las edades.

Entre los principales atractivos se destacan los espectáculos de doma con la participación de jinetes provenientes de Ojo de Agua, Córdoba y San Juan, quienes competirán en las categorías de Clina Limpia, Grupa Sureña y Bastos con encimera sin boleadora.

Además, el evento contará con la presencia de tropillas que participan del prestigioso Festival Nacional de Jesús María, destacándose la reconocida tropilla "La Santiagueña del Negro Bárcena", invitada especial para esta gran fiesta.

Artistas confirmados

La música tendrá un lugar central durante toda la jornada con la actuación de destacados artistas y grupos populares:

Alejandro Chávez y La Calidad

Los Waramix

Los Vaivenes Tropicales

Sigma Tropical

Leo y su Teclado

Palito y su Danza Tropical

Artistas invitados para agasajar la casa

También participarán el reconocido payador entrerriano Miguel Julián Altamirano y la animadora Ana Valentina Bárcena, quienes aportarán su talento y carisma a la conducción del encuentro.

Un espacio para toda la familia

La organización dispondrá de un amplio patio de comidas regionales, donde los visitantes podrán disfrutar de los sabores tradicionales de la gastronomía santiagueña, además de un sector de juegos para niños, espacios recreativos y estacionamiento para mayor comodidad de quienes lleguen desde distintos puntos de la provincia y del país.

Cultura, identidad y encuentro

La Fundación Música y Esperanza, creada por el reconocido pianista argentino Miguel Ángel Estrella, acompaña la realización de este encuentro que celebra nuestras tradiciones, nuestra música y el valor de la comunidad.

La Gran Fiesta de Doma y Folklore representa mucho más que un espectáculo: es un espacio de encuentro para las familias, donde la cultura popular, el respeto por nuestras raíces y la participación comunitaria se unen para fortalecer la identidad de nuestro pueblo.

A través de la música, el folklore y las expresiones tradicionales, este evento busca preservar el patrimonio cultural, promover valores de integración y acercar a las nuevas generaciones a las costumbres que forman parte de nuestra historia. Porque mantener vivas nuestras tradiciones es fortalecer la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia de toda la comunidad.

Asimismo, la visita a Vinará representa una valiosa oportunidad para conocer una localidad con una importante historia y un profundo valor cultural para nuestro país, contribuyendo además al desarrollo social, turístico y económico de la región.

La invitación está abierta para vivir una jornada única de tradición, música y encuentro popular este 9 de Julio en Vinará.

Informes y consultas: 3858-458725.