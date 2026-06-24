La UNSE participa en un proyecto para llevar energía renovable a comunidades rurales sin red eléctrica

La Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, se sumará a un proyecto de investigación y desarrollo orientado a generar soluciones energéticas sustentables para comunidades rurales.

Hoy 17:45

La iniciativa es impulsada por la Asociación Civil Laudato Si y la empresa Eco Soluciones, y busca poner en funcionamiento un innovador sistema de generación energética basado en celdas solares de alta tecnología donadas desde Alemania. El proyecto contempla además una experiencia piloto en una comunidad del interior provincial, donde la falta de acceso a la energía continúa siendo una problemática cotidiana.

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Durante una entrevista en Radio Universidad, el fundador y coordinador de Eco Soluciones, Jorge Mitre, explicó que la propuesta comenzó a gestarse hace cuatro años, cuando la Asociación Civil Laudato Si recibió la donación de ocho celdas solares de concentración, una tecnología diferente a los tradicionales paneles fotovoltaicos.

"Se trata de una tecnología muy avanzada que requiere investigación y desarrollo para poder aplicarse. Por eso es fundamental el trabajo conjunto con la universidad", señaló.

El aporte de la UNSE

En los últimos días, representantes de la Asociación Civil Laudato Si y de Eco Soluciones mantuvieron un encuentro con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE, ingeniero Héctor Paz, con el objetivo de retomar formalmente el proyecto y avanzar en una etapa de investigación aplicada.

Según explicó Mitre, el trabajo contará además con el acompañamiento del especialista en energía solar térmica de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado Luis Martorell, referente nacional en este campo.

El Instituto de Tecnologías Aplicadas de la UNSE tendrá un rol central en el desarrollo del sistema, aportando conocimientos técnicos, investigación y capacidades de diseño para adaptar la tecnología a las condiciones locales.

"Las celdas por sí solas no funcionan. Se necesita desarrollar todo un sistema que permita seguir el recorrido del sol y concentrar la radiación en un punto focal para generar energía de manera eficiente", explicó Mitre.

Energía eléctrica y térmica

A diferencia de los paneles solares convencionales, esta tecnología trabaja mediante la concentración de la radiación solar, permitiendo generar energía eléctrica en espacios reducidos y, al mismo tiempo, aprovechar el calor producido para distintos usos domésticos.

"Estas celdas pueden producir energía eléctrica, pero también energía térmica. La refrigeración necesaria para su funcionamiento puede utilizarse para generar agua caliente sanitaria, calefacción o distintas aplicaciones dentro de una vivienda", detalló.

La iniciativa cobra especial relevancia en Santiago del Estero debido a las condiciones climáticas de la provincia, considerada una de las regiones con mayor nivel de radiación solar del país.

Respuestas a necesidades sociales

Más allá del aspecto tecnológico, los impulsores del proyecto destacan su impacto social y ambiental. La experiencia busca acercar soluciones concretas a familias rurales sin acceso a la electricidad, al tiempo que promueve el uso de energías renovables y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

“Lo que buscamos es una solución integral. No se trata solamente de generar energía, sino de responder a necesidades concretas de comunidades que hoy no tienen acceso a este servicio esencial”, sostuvo Mitre.

En ese sentido, remarcó que la propuesta se enmarca en los principios de la encíclica Laudato Si del papa Francisco, que promueve el cuidado de la casa común y el desarrollo de alternativas sustentables que contribuyan tanto al bienestar social como a la protección del ambiente.

Los responsables de la iniciativa señalaron que el proyecto también representa una oportunidad para fortalecer la investigación científica y la formación de recursos humanos en la UNSE, generando conocimientos que podrían derivar en futuras aplicaciones productivas.

“La idea es que este proceso genere investigación, capacitación y desarrollo tecnológico desde Santiago del Estero. Queremos que el conocimiento producido pueda transformarse en soluciones concretas y, eventualmente, en oportunidades de trabajo y desarrollo para la provincia”, afirmó Mitre.

Actualmente el proyecto se encuentra en su etapa inicial. En las próximas semanas se realizarán reuniones técnicas entre los equipos de la UNSE, especialistas de la Universidad Nacional de La Plata y representantes de la Asociación Civil Laudato Si para definir el plan de trabajo y avanzar en la puesta en marcha de la experiencia piloto.