En vivo: Bélgica va por la clasificación ante la Nueva Zelanda de Tim Payne, que sueña con dar el golpe en el Mundial 2026

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|1
|2
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|3
|3
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El conjunto europeo llega obligado a ganar tras un flojo comienzo de torneo, mientras que los All Whites buscarán una victoria que les permita ilusionarse con avanzar como uno de los mejores terceros del Grupo G.
Nueva Zelanda y Bélgica protagonizarán un duelo decisivo por la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 00.00 en el BC Place de Vancouver, donde ambos seleccionados buscarán un triunfo que les permita seguir con vida en la pelea por un lugar en los 16avos de final.
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