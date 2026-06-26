En vivo: Egipto e Irán cierran la fase de grupos con la mira puesta en los 16avos

|#
|Equipo
|PJ
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|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
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|3
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|3
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|0
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|3
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|0
|1
|-1
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|4
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|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
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|3
|0
|3
|3
|2
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|1
|1
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|0
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|2
|2
|3
|3
|
|1
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|1
|3
|2
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|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
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|2
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|G
|E
|P
|GF
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|Pts
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|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|2
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|1
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|E
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|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
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|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
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|1
|0
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|G
|E
|P
|GF
|GC
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|0
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|E
|P
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|GC
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|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|4
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|0
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|0
|0
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
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|0
|0
|0
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|3
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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Las dos selecciones llegan con posibilidades de avanzar en el Grupo G y buscarán una victoria que les permita asegurar el pasaje a la fase eliminatoria. El encuentro se jugará desde las 00.00 (hora argentina) en el Seattle Stadium.
Egipto e Irán protagonizarán uno de los partidos más importantes del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado desde las 00.00 (hora argentina) en el Seattle Stadium, donde ambos equipos buscarán un triunfo que les garantice la clasificación a los 16avos de final.
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