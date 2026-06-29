A semanas del estreno de la película de Nolan, "La Odisea" vive un resurgimiento mundial

La nueva adaptación cinematográfica despertó un fuerte interés por la obra de Homero, con reediciones, traducciones y nuevas interpretaciones que vuelven a poner al clásico en el centro de la escena cultural.

Hoy 17:07

La inminente llegada de "La Odisea", la esperada película de Christopher Nolan, no solo genera expectativa en la industria cinematográfica, sino que también impulsó un notable resurgimiento editorial del poema épico de Homero, considerado uno de los textos más influyentes de la literatura universal.

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Con estreno previsto para el 17 de julio, la producción del director británico reactivó el interés por la historia de Ulises (Odiseo) y motivó la publicación de nuevas traducciones, reediciones de versiones clásicas y ensayos que buscan acercar la epopeya a una nueva generación de lectores.

Entre las obras que volvieron a las librerías se encuentra la reconocida traducción del filólogo español Carlos García Gual, quien destaca que La Odisea sigue cautivando por la vigencia de sus personajes y por presentar a un héroe cuya principal fortaleza es la inteligencia. A diferencia de otros protagonistas de la mitología griega, Odiseo enfrenta sus desafíos con ingenio, estrategia y capacidad de persuasión.

La renovada popularidad del clásico también dio lugar a nuevas miradas sobre el relato. El escritor británico Stephen Fry publicó una reinterpretación contemporánea de la historia, mientras que el dibujante italiano Milo Manara recreó la epopeya desde el punto de vista de Telémaco, el hijo del legendario rey de Ítaca.

Además de estas publicaciones, diversos ensayos analizan la influencia histórica, filosófica y psicológica de la obra, que durante siglos inspiró a escritores como Dante Alighieri, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe y James Joyce.

La versión cinematográfica de Nolan cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron. El filme fue rodado en escenarios naturales de Grecia, Italia, Marruecos, Islandia y Escocia, utilizando cámaras IMAX de 65 milímetros, con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares.

El renovado fenómeno cultural no termina allí. También se encuentra en desarrollo una película musical animada basada en la epopeya, producida por Jerry Bruckheimer junto a Jorge Rivera-Herrans, creador de Epic: The Musical, una adaptación que alcanzó gran popularidad en plataformas digitales.

Más de dos mil años después de haber sido escrita, La Odisea vuelve a demostrar su capacidad para trascender generaciones y formatos, consolidándose una vez más como uno de los grandes relatos de la historia de la literatura.