Nico Paz confirmó su continuidad en el Como de Italia

El mediocampista de la Selección Argentina seguirá una temporada más en el fútbol italiano tras resolver su futuro en medio del interés del Real Madrid.

Hoy 18:15

Nico Paz definió su situación en pleno Mundial 2026 y confirmó que continuará en el Como de Italia, club en el que se consolidó como una de las grandes figuras de la temporada y con el que logró la clasificación a la próxima Champions League.

El mediocampista de la Selección Argentina comunicó la decisión a través de sus redes sociales, tras semanas de negociaciones con el Real Madrid, club dueño de su ficha.

“La mejor opción para mi carrera”

“Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más”, expresó el futbolista.

Y agregó: “Me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día”.

En la misma línea, remarcó que la continuidad también beneficia a su desarrollo y al futuro vínculo con el club español: “Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista”.

Acuerdo entre Como y Real Madrid

La resolución del futuro del mediocampista se dio en el marco de un acuerdo entre el Como 1907 y el Real Madrid, que contempla la permanencia del jugador hasta la temporada 2026/27 en Italia.

Según trascendió, el club español mantiene una opción de recompra para el futuro, lo que le permitirá repatriarlo en caso de decidirlo.

Desde el entorno del jugador destacaron que el Real Madrid “lo quería mucho”, aunque respetó la decisión de priorizar su continuidad en la Serie A.

Un presente en crecimiento

Formado en la cantera del conjunto merengue, Nico Paz llegó al fútbol italiano en 2024 y rápidamente se convirtió en una pieza clave del Como, siendo protagonista en una campaña histórica que incluyó la clasificación a competencias europeas.

Con este nuevo acuerdo, el mediocampista argentino apuesta a consolidarse en el fútbol europeo antes de un eventual regreso al Real Madrid, que sigue de cerca su evolución.