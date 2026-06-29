Una funcionaria confirmó que le prestó su tarjeta a Adorni para comprar un monitor gamer

Laura Schiuma declaró ante la Justicia que el exjefe de Gabinete usó su tarjeta de crédito para adquirir un equipo Samsung. La compra forma parte de la causa que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales.

Hoy 18:39

La directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, confirmó este lunes ante la Justicia que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para que comprara un monitor destinado al uso de videojuegos.

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La declaración se realizó ante el fiscal Gerardo Pollicita, en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su patrimonio.

Según ratificó Schiuma, la tarjeta fue utilizada desde la cuenta personal de Mercado Libre de Adorni para adquirir un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, cuyo valor era de $2.184.999 en agosto de 2025. La funcionaria también afirmó que luego recibió la devolución del dinero en efectivo.

El dato se suma a otros movimientos bajo análisis de la Justicia, entre ellos la compra de dos proyectores Epson para videojuegos, que habrían sido abonados con tarjetas de otro empleado de la Vocería Presidencial, identificado como Luis Enrique Aluju.

Con estas operaciones, la investigación apunta a determinar si los consumos y deudas registrados durante la gestión de Adorni resultaban compatibles con los ingresos que percibía como funcionario del Gobierno Nacional.