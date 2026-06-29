Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 12º
X
Locales

Apoderados del Frente Justicialista presentaron las listas de candidatos

Este lunes por la tarde formalizaron la presentación ante el Tribunal Electoral Provincial.

Hoy 19:38

En el marco del cronograma rumbo a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto, los apoderados del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero cumplieron con la presentación de las listas de candidatos a intendentes y concejales del Frente Justicialista de Integración Municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los Dres. Valeria Suárez, Lucía Corlli y Facundo Funes realizaron la presentación correspondiente ante el Tribunal Electoral Provincial, donde la documentación fue receptada por la secretaria electoral, Dra. María José Moyano.

Candidatos a intendente:

Fernández: Carlos Emiliano Silva.

Loreto: Ramón Rosa “Toto” González.

Monte Quemado: Carlos Alberto Hazam.

Quimilí: Diego Federico Ponti.

Campo Gallo: Amado Tomás “Bochi” Chamorro.

Colonia Dora: Wiliams Antonio Chein.

Forres: María Belén Abdala.

Los Juríes: Norberto Fabián Funes.

Los Telares: Pablo “Bochín” Darío Sequeira.

Nueva Esperanza: Martín Manuel Aguilar.

Ojo de Agua: Isolda Capellini.

Pampa de los Guanacos: Viviana Haidee Campos.

Pozo Hondo: Lidia Laura “Kory” Martin.

San Pedro de Guasayán: Dr. Oscar Daniel “Lito” Juárez.

Sumampa: Bernardino “Nini” Pepa.

Suncho Corral: Francisco Nasin “Pancho” Vittar.

Tintina: Juan Eduardo “Torán” Maidana.

Selva: Raúl Lauxmann, por el Frente Todos por Selva.

En los municipios de primera categoría, que cuentan con Tribunal Electoral propio, los candidatos a intendentes son:

Frías: Néstor Humberto Salim.

Añatuya: Julio Ernesto Castro.

Las Termas de Río Hondo: Domingo “Mingo” Gatella.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brasil se lo dio vuelta a Japón en el descuento y consiguió el boleto a octavos del Mundial
  2. 2. Batacazo Mundial: Paraguay eliminó a Alemania en los penales y se instaló en los octavos de final
  3. 3. Mundial 2026: la IA predijo al campeón y anticipó el camino de la Selección Argentina
  4. 4. “Cabo Verde eliminará a Argentina”, la terrible predicción del brujo que maldijo a Harry Kane
  5. 5. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT