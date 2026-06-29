Apoderados del Frente Justicialista presentaron las listas de candidatos

Este lunes por la tarde formalizaron la presentación ante el Tribunal Electoral Provincial.
En el marco del cronograma rumbo a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto, los apoderados del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero cumplieron con la presentación de las listas de candidatos a intendentes y concejales del Frente Justicialista de Integración Municipal.
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Los Dres. Valeria Suárez, Lucía Corlli y Facundo Funes realizaron la presentación correspondiente ante el Tribunal Electoral Provincial, donde la documentación fue receptada por la secretaria electoral, Dra. María José Moyano.
Candidatos a intendente:
Fernández: Carlos Emiliano Silva.
Loreto: Ramón Rosa “Toto” González.
Monte Quemado: Carlos Alberto Hazam.
Quimilí: Diego Federico Ponti.
Campo Gallo: Amado Tomás “Bochi” Chamorro.
Colonia Dora: Wiliams Antonio Chein.
Forres: María Belén Abdala.
Los Juríes: Norberto Fabián Funes.
Los Telares: Pablo “Bochín” Darío Sequeira.
Nueva Esperanza: Martín Manuel Aguilar.
Ojo de Agua: Isolda Capellini.
Pampa de los Guanacos: Viviana Haidee Campos.
Pozo Hondo: Lidia Laura “Kory” Martin.
San Pedro de Guasayán: Dr. Oscar Daniel “Lito” Juárez.
Sumampa: Bernardino “Nini” Pepa.
Suncho Corral: Francisco Nasin “Pancho” Vittar.
Tintina: Juan Eduardo “Torán” Maidana.
Selva: Raúl Lauxmann, por el Frente Todos por Selva.
En los municipios de primera categoría, que cuentan con Tribunal Electoral propio, los candidatos a intendentes son:
Frías: Néstor Humberto Salim.
Añatuya: Julio Ernesto Castro.
Las Termas de Río Hondo: Domingo “Mingo” Gatella.