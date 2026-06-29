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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 12º
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Locales

Así atenderán los comercios en Santiago del Estero este viernes por el partido de la Selección Argentina

La Cámara de Comercio informó que más del 80% de los locales cerrará antes de las 18:30 este viernes 3 de julio, en el marco del partido de la Selección Argentina en el Mundial.

Hoy 19:57
Foto: archivo

La Cámara de Comercio de Santiago del Estero confirmó la modalidad de atención que adoptarán los comercios este viernes 3 de julio, día en que la Selección Argentina disputará un partido clave en la Copa del Mundo ante Cabo Verde.

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Según un relevamiento realizado por la entidad, más del 80% de los comercios de la provincia cerrará en el turno vespertino hasta las 18:30 horas. La medida responde al impacto del encuentro deportivo en la actividad comercial y al interés general que genera el partido.

Desde la Cámara detallaron que algunos locales trabajarán con horario corrido y otros con jornada partida, aunque con apertura más temprana. En tanto, el sector gastronómico mantendrá su funcionamiento habitual sin modificaciones.

Ante esta situación, se recomienda a los consumidores consultar previamente los horarios de atención de los comercios de su interés para evitar inconvenientes durante la jornada.

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