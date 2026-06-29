“Te voy a dar todo el soporte”: se filtraron audios de Adorni a su contratista antes de declarar

Matías Tabar estuvo a cargo de las refacciones en la casa del country Indio Cuá y declaró haber cobrado US$ 245 mil en negro. En los mensajes, el exjefe de Gabinete le ofrecía “soporte” antes de su testimonio.

Hoy 21:05

La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que se difundieran audios que el exjefe de Gabinete le habría enviado a Matías Tabar, el contratista que declaró en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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El material fue revelado por el periodista Eduardo Feinmann en A24 y corresponde a mensajes enviados antes de que Tabar se presentara ante la Justicia para declarar por las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

En uno de los audios, el exfuncionario le propuso encontrarse en el barrio privado y le transmitió tranquilidad por la citación judicial. “Te voy a dar todo el soporte que necesites”, se escucha decir a Adorni, en un tramo del mensaje dirigido al contratista.

Tabar estuvo a cargo de las obras en la propiedad y declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que cobró US$ 245 mil en efectivo y en negro por los trabajos realizados. Su testimonio es considerado una pieza clave dentro del expediente que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales del exfuncionario.

Pese al ofrecimiento, el contratista rechazó mantener un encuentro previo con Adorni y se presentó directamente ante las autoridades judiciales para brindar su versión de los hechos. Además, aportó documentación vinculada a la obra y puso a disposición su teléfono celular.

La difusión de los audios volvió a poner bajo la lupa la situación del exjefe de Gabinete, cuya salida del cargo se produjo en medio del avance de la investigación federal y de nuevas revelaciones sobre su patrimonio.