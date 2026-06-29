La 5ta edición de "La Peña de los Bombos" se sumará a los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero

En el marco del 473° aniversario de la "Madre de Ciudades", la 5ta edición de "La Peña de los Bombos" se prepara para transformar a Santiago del Estero en el epicentro de la identidad nacional.

Hoy 21:55

Este encuentro, que nació como un espacio de amistad impulsado por "La Ronda Legüera", Yago Saavedra y Yesi Figueroa, se ha consolidado como un ritual ineludible para santiagueños y visitantes que llegan desde todo el país durante el mes de julio.

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La cita está programada para el próximo sábado 18 de julio en el Club Juventud, proponiendo una continuidad vibrante tras la histórica Marcha de los Bombos que recorre la ciudad durante la mañana. A partir de las 21 horas, el evento buscará mantener vivo el repique de los parches en una velada que promete capturar la esencia más pura de la idiosincrasia santiagueña, destacando al bombo legüero como el alma del encuentro.

El alcance federal del evento es una de sus crónicas más destacadas, ya que quienes participan de la marcha se convierten en los pilares fundamentales de esta peña. En ediciones anteriores, la convocatoria reunió a delegaciones de provincias como Neuquén, Río Negro, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y La Rioja, las cuales ya han confirmado su regreso para esta nueva edición, reafirmando la relevancia del destino en el circuito turístico del NOA.

La propuesta artística para esta noche contará con un despliegue de talentos consagrados, incluyendo a El Vislumbre del Esteko, Peteco Carabajal, Juan Saavedra y Sandra Farías, Roxana Carabajal, Cuti Carabajal, Demi Carabajal, Dúo Paycuna y La Ronda Legüera, entre otros. Aquellos interesados en ser parte de esta experiencia cultural pueden obtener más información a través de los teléfonos 1159597833 y 3853130745, o mediante el perfil oficial en Instagram @lapeniadelosbombossgo.