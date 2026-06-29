“Cabo Verde eliminará a Argentina”, la terrible predicción del brujo que maldijo a Harry Kane

Nana Kwaku Bonsam, conocido por sus predicciones y supuestos hechizos en el fútbol, aseguró que la Scaloneta quedará eliminada en los 16avos de final del Mundial 2026.

Hoy 15:32

El brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, famoso por haber asegurado una “maldición” contra Harry Kane en la previa de un partido de Inglaterra, volvió a ser noticia al lanzar una nueva predicción: la eliminación de la Selección argentina frente a Cabo Verde en el Mundial 2026.

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Según el hechicero, el conjunto africano dará el golpe en el Hard Rock Stadium de Miami y avanzará a los octavos de final, dejando afuera a la actual defensora del título.

La historia de la “maldición” a Harry Kane

Bonsam se hizo viral semanas atrás tras afirmar que estaba “trabajando” para limitar el rendimiento de Harry Kane en el duelo entre Inglaterra y Ghana por la fase de grupos.

El partido terminó 0-0 y fue el único encuentro en el que el delantero no convirtió, lo que alimentó su fama en redes sociales.

Posteriormente, el atacante volvió a marcar en el siguiente partido, lo que el brujo celebró con nuevas declaraciones que reforzaron su exposición mediática.

La nueva predicción: Argentina afuera en 16avos

En esta ocasión, el ghanés fue más allá y lanzó una afirmación contundente:

“Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final”, aseguró en declaraciones difundidas internacionalmente.

El duelo entre ambos seleccionados será clave en el inicio de la fase eliminatoria, donde la Albiceleste buscará avanzar en su camino hacia la defensa del título mundial.

Argentina y su historial ante África

El seleccionado argentino enfrentó en siete oportunidades a equipos africanos en Copas del Mundo. El registro es favorable:

6 victorias (cinco ante Nigeria y una frente a Costa de Marfil)

1 derrota (ante Camerún en 1990)

Será la primera vez que Argentina dispute un cruce de eliminación directa ante un equipo del continente africano.

Entre la curiosidad y la superstición

La declaración del brujo ghanés se suma al folclore habitual que rodea a los Mundiales, donde predicciones, cábalas y supuestas “maldiciones” suelen ganar notoriedad paralela a la competencia deportiva.

Mientras tanto, Argentina se prepara para el duelo ante Cabo Verde con el objetivo de seguir en carrera rumbo a los octavos de final.