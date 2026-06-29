“Cabo Verde eliminará a Argentina”, la terrible predicción del brujo que maldijo a Harry Kane

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO
Brasil 2
Japón 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Sudáfrica 0
Canadá 1
FINALIZADO
17:30
Alemania -
Paraguay -
29 / 06 / 2026
22:00
Países Bajos -
Marruecos -
29 / 06 / 2026
14:00
Costa de Marfil -
Noruega -
30 / 06 / 2026
18:00
Francia -
Suecia -
30 / 06 / 2026
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

“Cabo Verde eliminará a Argentina”, la terrible predicción del brujo que maldijo a Harry Kane

Nana Kwaku Bonsam, conocido por sus predicciones y supuestos hechizos en el fútbol, aseguró que la Scaloneta quedará eliminada en los 16avos de final del Mundial 2026.

Hoy 15:32

El brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, famoso por haber asegurado una “maldición” contra Harry Kane en la previa de un partido de Inglaterra, volvió a ser noticia al lanzar una nueva predicción: la eliminación de la Selección argentina frente a Cabo Verde en el Mundial 2026.

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Según el hechicero, el conjunto africano dará el golpe en el Hard Rock Stadium de Miami y avanzará a los octavos de final, dejando afuera a la actual defensora del título.

La historia de la “maldición” a Harry Kane

Bonsam se hizo viral semanas atrás tras afirmar que estaba “trabajando” para limitar el rendimiento de Harry Kane en el duelo entre Inglaterra y Ghana por la fase de grupos.

El partido terminó 0-0 y fue el único encuentro en el que el delantero no convirtió, lo que alimentó su fama en redes sociales.

Posteriormente, el atacante volvió a marcar en el siguiente partido, lo que el brujo celebró con nuevas declaraciones que reforzaron su exposición mediática.

La nueva predicción: Argentina afuera en 16avos

En esta ocasión, el ghanés fue más allá y lanzó una afirmación contundente:

“Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final”, aseguró en declaraciones difundidas internacionalmente.

El duelo entre ambos seleccionados será clave en el inicio de la fase eliminatoria, donde la Albiceleste buscará avanzar en su camino hacia la defensa del título mundial.

Argentina y su historial ante África

El seleccionado argentino enfrentó en siete oportunidades a equipos africanos en Copas del Mundo. El registro es favorable:

  • 6 victorias (cinco ante Nigeria y una frente a Costa de Marfil)
  • 1 derrota (ante Camerún en 1990)

Será la primera vez que Argentina dispute un cruce de eliminación directa ante un equipo del continente africano.

Entre la curiosidad y la superstición

La declaración del brujo ghanés se suma al folclore habitual que rodea a los Mundiales, donde predicciones, cábalas y supuestas “maldiciones” suelen ganar notoriedad paralela a la competencia deportiva.

Mientras tanto, Argentina se prepara para el duelo ante Cabo Verde con el objetivo de seguir en carrera rumbo a los octavos de final.

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