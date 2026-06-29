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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
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Di María renovó su contrato y se queda en Rosario Central

El campeón del mundo extendió su vínculo por un año más y seguirá en el Canalla hasta junio de 2027 con la mira puesta en la Copa Libertadores.

Hoy 16:37
Di María Rosario Central

Ángel Di María renovó su contrato con Rosario Central el mismo día que el plantel volvió a los entrenamientos de cara al segundo semestre de 2026, con objetivos claros: el Torneo Clausura y la fase final de la Copa Libertadores.

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¡Hay Ángel para rato! Nuestra historia juntos todavía tiene muchas páginas por escribir”, publicó el Canalla en sus redes sociales para anunciar la continuidad del campeón del mundo, que firmó por un año más, hasta junio de 2027.

Tras la firma, el propio Di María expresó su emoción por seguir en el club que lo vio nacer.

Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero para mí esto es más que todo”, afirmó el rosarino.

Volver a casa después de tanto tiempo es algo muy especial. Poder volver a vivir a Rosario con mi familia, volver a vestir la camiseta de Central y que la gente esté contenta, para mí eso es todo”, agregó.

El jugador de 38 años regresó al club luego de 17 temporadas en el fútbol europeo, donde brilló en equipos como el Real Madrid, Benfica y Paris Saint-Germain, con el que conquistó la Champions League 2013/14.

Números desde su regreso

Desde su vuelta a Rosario Central, Di María acumula 37 partidos disputados, con 14 goles y 7 asistencias, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol argentino.

Además, formó parte del equipo que en 2025 fue protagonista de una polémica consagración, luego de que el Canalla finalizara primero en la tabla anual y fuera reconocido como campeón de la liga.

Con la renovación confirmada, Di María seguirá siendo uno de los grandes nombres del fútbol sudamericano y una pieza clave en el sueño copero de Rosario Central.

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