La Municipalidad de Clodomira realizará una nueva entrega del Boleto Estudiantil Gratuito

Como parte de las acciones impulsadas por el intendente Daniel Ruiz a favor de la educación con el objetivo de ofrecer a todos los niños y jóvenes de la zona las mismas oportunidades de aprendizaje, la Municipalidad de Clodomira anunció una nueva entrega de Boleto Estudiantil Gratuito.

Hoy 17:37

El lunes 6 de julio se realizará la entrega para los estudiantes de los niveles primario y secundario, en la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

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El martes 7 continuará la entrega de esta importante ayuda para aquellos jóvenes que cursan carreras en el Nivel Terciario y universidades.

En ambas jornadas el horario de atención será de 8 a 134.

Es importante destacar que el Boleto Estudiantil Gratuito es una inversión realizada por la Municipalidad de Clodomira con sus propios recursos, como una apuesta importante en las nuevas generaciones, al igual que otras acciones como el acompañamiento en trayectos educativos, cursos de formación en oficios y profesiones que permitan insertarse en el mercado laboral con herramientas válidas.