La UNSE participó del 45° Plenario del CODESOC en la UBA

El evento se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Hoy 18:32

Autoridades de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) participaron del 45° Plenario del Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC), desarrollado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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Bajo el lema "Construir Ciencias Sociales es construir soberanía", la decana Sandra Moreira y la vicedecana, Carla Ferreyra, representaron a Humanidades en el encuentro que reunió a las máximas autoridades académicas de facultades de Ciencias Sociales y Humanas de universidades públicas de todo el país para debatir sobre los desafíos que atraviesan actualmente la educación superior, el sistema científico nacional y el rol de las Ciencias Sociales en la comprensión y transformación de las problemáticas contemporáneas.

Durante las dos jornadas se desarrolló una intensa agenda de trabajo que incluyó reuniones plenarias, paneles abiertos a la comunidad universitaria, espacios de intercambio académico y debates sobre formación, investigación, extensión y políticas universitarias.

La apertura del plenario estuvo marcada por el informe de gestión de la presidenta saliente del CODESOC, María Eugenia Martin, y la asunción de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias, como nueva presidenta del organismo.

Al respecto, la decana Sandra Moreira destacó la relevancia de estos espacios de articulación entre universidades públicas de todo el país. “Participar del CODESOC nos permite fortalecer vínculos institucionales, compartir experiencias de gestión y construir agendas comunes frente a los desafíos que atraviesan nuestras universidades. En un contexto complejo para el sistema universitario y científico nacional, estos encuentros son fundamentales para reafirmar el valor estratégico de las Ciencias Sociales en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”, expresó.

Asimismo, señaló que "las Ciencias Sociales tienen la responsabilidad de aportar herramientas para comprender las transformaciones que vive nuestra sociedad y generar conocimiento comprometido con las necesidades de nuestras comunidades. Por eso resulta tan importante sostener estos espacios de reflexión colectiva y trabajo conjunto".

Por su parte, Carla Ferreyra resaltó la riqueza de los intercambios desarrollados durante las jornadas y la posibilidad de proyectar acciones colaborativas entre las distintas unidades académicas. "Estos encuentros permiten analizar problemáticas comunes, intercambiar buenas prácticas y pensar estrategias conjuntas para fortalecer la formación, la investigación y la extensión universitaria. La articulación entre facultades y universidades es clave para seguir construyendo una educación superior de calidad y comprometida con el desarrollo del país", sostuvo.

Finalmente, Ferreyra agregó que "los debates planteados durante el plenario reflejan preocupaciones que atraviesan a toda la comunidad universitaria, desde las condiciones de enseñanza y aprendizaje hasta el impacto de las transformaciones sociales en la vida de nuestros estudiantes. Compartir estas reflexiones nos ayuda a construir respuestas institucionales más integrales".