Más refuerzos para Olímpico: Ezequiel Paz se suma a al Negro para la Liga Nacional 2026/27

El club bandeño continúa reforzando su plantel y confirmó la llegada del escolta cordobés quien se incorpora al equipo dirigido por Leo Costa.

Hoy 19:24

El Club Ciclista Olímpico La Banda oficializó la contratación de Ezequiel Paz, escolta de 24 años oriundo de Oliva, Córdoba, de cara a la temporada 2026/27 de La Liga Nacional de Básquet. El jugador llega proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata y se suma al proyecto deportivo encabezado por Leo Costa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Paz mide 1,91 metros y se desempeña como escolta, con capacidad para aportar puntos, intensidad defensiva y variantes en el perímetro.

En la última temporada, el cordobés defendió la camiseta de Gimnasia de La Plata en la Liga Argentina, tras su paso por Villa Mitre de Bahía Blanca, donde tuvo una destacada actuación con promedios de 14 puntos, 2,5 rebotes y 2 asistencias por partido, además de un 45% de efectividad en triples.

Formado en Bahía Basket, Paz también tuvo pasos por Independiente de Oliva, Gimnasia de Comodoro Rivadavia e Hispano Americano, consolidando una carrera con recorrido en distintos equipos del básquet nacional.

A nivel internacional, el escolta también jugó en Piratas de los Lagos de Ecuador, sumando experiencia fuera del país.

Con esta incorporación, Olímpico suma una nueva pieza a un mercado de pases muy movido. En los últimos días, el club ya había anunciado las llegadas del escolta estadounidense Austin Wrighten, el alero cordobés Agustín Vergara y el pívot Hall Elisias.

Además, previamente se habían confirmado los fichajes de los bases Lucas Pérez y Jeremías Frontera, en una clara reestructuración del plantel de cara a la próxima edición de la Liga Nacional.