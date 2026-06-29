Un hombre terminó hospitalizado tras recibir un disparo y el atacante se dio a la fuga

El hecho ocurrió este lunes en el barrio Villa Raquel. La víctima fue trasladada al CIS Banda, mientras la Policía trabaja para dar con el sospechoso.

Hoy 19:54

Un hombre de 30 años terminó hospitalizado durante la mañana de este lunes 29 de junio, luego de recibir un disparo en una pierna en el barrio Villa Raquel, de la ciudad de La Banda.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11.15, en inmediaciones de calles Iturbe y Bolivia, donde se habría producido un incidente entre dos personas. En ese contexto, la víctima, de apellido Taboada, sufrió una herida de arma de fuego a la altura de la pierna izquierda.

Tras el ataque, el damnificado fue trasladado al CIS Banda, donde recibió la correspondiente asistencia médica.

Respecto del atacante, las primeras averiguaciones permitieron establecer que sería conocido como “Luquitas”, quien se dio a la fuga luego de efectuar el disparo.

De acuerdo con fuentes policiales, en el caso tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria Nº 56 y la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación y dar con el paradero del sospechoso.