Inaugurarán este martes la nueva plazoleta "Hermanos Briz" en el barrio Jardín

Desde la municipalidad informaron que el acto inaugural será encaebzado por la intendente Norma Fuentes y el coordinador Mario Benavente.

Hoy 20:48

La Municipalidad de la Capital inaugurará este martes la nueva plazoleta "Hermanos Briz", ubicada en la intersección de las calles Independencia y Solís, del barrio Jardín, en el marco de su programa de recuperación y puesta en valor de los espacios verdes y recreativos para los vecinos.

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El acto contará con la presencia de la intendente, Ing. Norma Fuentes; el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente; autoridades del gabinete municipal, representantes de instituciones y vecinos de la zona.

Con una superficie aproximada de 500 m², esta obra brindará a residentes del sector un espacio renovado, seguro y accesible para el encuentro, de las familias.

La moderna plazoleta contará con caminerías de hormigón peinado, canteros florales, pérgolas, un sector destinado a la actividad física con una superficie de baldosas de caucho, luminarias con tecnología LED, nuevas especies arbóreas y áreas con césped, fortaleciendo la integración entre la arquitectura y el paisaje de esa tradicional esquina.