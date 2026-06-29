Tras una nueva réplica, suspenden la búsqueda de una mujer atrapada en escombros en Venezuela

La víctima había logrado comunicarse por WhatsApp con su familia y enviar señales de vida a los rescatistas, pero el operativo fue interrumpido por el alto riesgo estructural del edificio colapsado.

Hoy 21:51

Las tareas de búsqueda de una mujer atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado en Macuto, en el estado La Guaira, fueron suspendidas luego de una nueva réplica del terremoto que afectó a Venezuela. La decisión fue tomada por equipos de rescate internacionales debido al peligro que representaba continuar con las tareas en la zona.

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La mujer, identificada como Dilinger Carolei Rada González, de 34 años, se encontraba atrapada junto a dos de sus tres hijos en el interior del edificio. En medio de la emergencia, había logrado comunicarse por WhatsApp con su hermano y también enviar señales a los rescatistas golpeando estructuras metálicas entre los restos del inmueble.

Según relataron integrantes del operativo, la víctima se mantenía consciente y había respondido a los llamados de los equipos de rescate, que incluían brigadistas de Italia, Países Bajos y Ecuador. Sin embargo, una nueva réplica provocó un desplazamiento de aproximadamente 8 milímetros en la estructura, lo que obligó a interrumpir el rescate por seguridad.

“Demasiado peligroso”, habrían señalado los rescatistas al retirarse del lugar, según consignó la prensa internacional. Desde entonces, la mujer dejó de emitir señales, mientras continúan las evaluaciones sobre la estabilidad del edificio.

El colapso se produjo tras los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela, dejando los tres primeros pisos del edificio completamente compactados. En el lugar también trabajaban equipos de distintos países que durante varios días intentaron avanzar con el rescate en condiciones extremas.