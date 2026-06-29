Video: el cantante santiagueño Dany Hoyos sufrió un accidente durante un show en Tucumán

El accidente ocurrió al finalizar el recital, cuando decenas de personas intentaron subir al escenario para sacarse una foto con el artista. La estructura cedió por el peso y provocó momentos de tensión.

Hoy 19:55

Momentos de gran preocupación se vivieron durante un recital del cantante santiagueño Dany Hoyos en la localidad de Mancopa, Tucumán, cuando una escalera de acceso al escenario colapsó al finalizar el espectáculo y dejó varios heridos.

El incidente ocurrió una vez concluida la presentación, cuando decenas de asistentes se dirigieron hacia el escenario con la intención de fotografiarse con el artista. En medio de la aglomeración, la escalera no soportó el peso de la cantidad de personas que se encontraban sobre ella y terminó cediendo, provocando la caída de quienes intentaban subir.

Como consecuencia del derrumbe, varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración. Entre los heridos, una mujer habría sufrido una fractura, mientras que otros asistentes fueron asistidos por golpes y contusiones.

Tras el episodio, el propio Dany Hoyos lamentó lo ocurrido y explicó que el accidente se produjo luego de que el público invadiera el escenario. Además, consideró que hubo una falla en el operativo de seguridad que permitió el ingreso masivo de personas a una estructura con capacidad limitada.

"La gente invadió el escenario. Creo que hubo un descuido de la seguridad y todos comenzaron a subir para sacarse fotos", expresó el cantante, quien también remarcó que "todo escenario tiene un límite de peso".

El artista señaló que, pese a la gravedad del hecho, las consecuencias pudieron haber sido mucho peores. "Gracias a Dios, dentro de todo fue una desgracia con suerte", manifestó al referirse a los lesionados.

El accidente quedó registrado por algunos asistentes y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observa el momento en que la estructura colapsa en medio de la multitud.