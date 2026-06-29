El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto en ocho meses

La divisa oficial volvió a avanzar este lunes y se ubicó en $1.481,50 en el mercado mayorista. Analistas señalan que la demanda del Banco Central y la menor oferta estacional de divisas podrían sostener la tendencia.

Hoy 20:14

El dólar valió a ser negociado en alza este lunes y anotó sus valor más alto en ocho meses en la rueda mayorista, en línea con el sendero ratificado a lo largo de junio, mes en el que acumula una suba próxima al 5 por ciento.

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El dólar mayorista finalizó este lunes con leve alza de 4,50 pesos o 0,3%, a $1.481,50, el precio más alto desde el 3 de noviembre de 2025 ($1.482), con un muy elevado monto operado de USD 818 millones en el segmento de contado.

En junio el dólar mayorista anota una ganancia de 73,50 pesos o 5,2%, mientras que en lo que va de 2026 la ganancia es de solo 26,50 pesos o 1,8%, aún lejos de una inflación próxima al 16% acumulado en el primer semestre.

El BCRA fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.805,38, que dejó al tipo de cambio oficial a 323,88 pesos o 21,9% de ese límite.

Al público en el Banco Nación finalizó a $1.495 para la venta por cuarto día operativo, en lo más alto desde el 5 de enero.

La cotización informal del dólar restó cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta. En el mes de julio el dólar blue conserva una ganancia de 80 pesos o 5,6 por ciento.

“Un dólar más alto alivia la iliquidez de los sectores exportadores, pero hasta el momento al campo no se le mueve un pelo. La cosecha de soja suma 51,5 millones de toneladas, solo se han vendido con precio 11,8 millones de toneladas. La cosecha de maíz apunta a 68 millones de toneladas, solo se han vendido con precio 22,3 millones de toneladas, faltan liquidar muchos dólares, estimamos unos USD 33.900 millones entre ambos cultivos”, afirmó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“El Banco Central República Argentina sigue comprando dólares, lleva más de USD 11.000 millones, y le faltarían comprar unos USD 6.000 millones en el segundo semestre, esto también empuja al dólar a la suba, esto quiere decir que el Banco Central no se siente incómodo con esta cotización”, agregó Salvador Di Stefano.

“El dólar mayorista arranca la semana con un gradual deslizamiento hasta $1.480, mientras las tasas cortas en pesos se reacomodaron recientemente al alza. Tas la última licitación, donde se liberó liquidez luego de la venta en el secundario de dollar-linked como cobertura, en las próximas ruedas la atención de los operadores se concentrará en las proyecciones del equilibrio dólar, tasas e inflación en el segundo semestre. Ello en busca de anticipar cómo respondería eventualmente la demanda de dinero -ante un repunte de la actividad- en un período de estacional menor oferta de divisas", detalló el economista Gustavo Ber.