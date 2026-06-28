Países Bajos y Marruecos se disputan el boleto a octavos del Mundial en un choque imperdible

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La Naranja Mecánica y los Leones del Atlas se enfrentan este lunes desde las 22.00 en uno de los partidos más atractivos de los 16avos de la Copa del Mundo.
Países Bajos y Marruecos jugarán este lunes desde las 22.00 en el Estadio Monterrey, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo que enfrenta a dos selecciones que llegan invictas y con grandes aspiraciones.
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El conjunto dirigido por Ronald Koeman fue líder de su grupo de manera invicta y se presenta como uno de los equipos más goleadores del torneo. La Naranja Mecánica mostró solidez y contundencia en la fase inicial, con una producción ofensiva que ilusiona a sus hinchas.
El recorrido neerlandés incluyó un empate ante Japón y triunfos claros frente a Suecia y Túnez, acumulando un total de diez goles a favor, lo que refuerza su condición de candidato en esta instancia.
Del otro lado aparece Marruecos, que también llega sin derrotas, aunque terminó segundo de su grupo por diferencia de gol. El equipo africano sumó un empate ante Brasil y victorias ante Escocia y Haití, en una campaña que lo vuelve a posicionar como un rival de cuidado.
Los Leones del Atlas, que ya sorprendieron al mundo en Qatar 2022, buscarán volver a dar el golpe ante un gigante europeo y seguir construyendo una nueva página histórica.
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss, Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.
Hora: 22.00
TV: DSports
Estadio: Monterrey
Un choque entre un candidato que quiere ratificar su poder ofensivo y un equipo africano que ya demostró que no le teme a nadie en el escenario mundial.