Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 12º
X
Locales

Silva Neder: "con el frente justicialista de integración municipal, buscamos la unidad y los consensos para el desarrollo de los pueblos"

El Partido Justicialista de Santiago del Estero continúa desplegando su presencia en el territorio provincial con vistas a las elecciones municipales del 2 de agosto.

Hoy 19:35
Toloza Paz Pozo Hondo Forres

En ese contexto, la dirigencia peronista local recibió la visita de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien cumplió con una cargada agenda de actividades institucionales, políticas y productivas en las localidades de Pozo Hondo y Forres.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su carácter de secretario general del PJ santiagueño, Dr. Carlos Silva Neder, destacó la importancia de la unidad partidaria y el respaldo a los proyectos locales para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades del interior.

Al respecto, Silva Neder ratificó que "la constitución del Frente Justicialista de Integración Municipal responde a la búsqueda definitiva de la unidad de los pueblos, un proceso que se consolida mediante el diálogo y la generación de consensos como bases indispensables para asegurar el crecimiento y el progreso real de cada comunidad".

Recorrido territorial

La actividad de Tolosa Paz comenzó en la ciudad de Pozo Hondo, dónde brindó un firme respaldo a la candidata a intendente por el Frente Justicialista de Integración Municipal, Kori Martín.

Posteriormente, la agenda se trasladó a Forres. Allí, junto con Silva Neder visitaron un emprendimiento avícola de la familia Maldonado, un proyecto que se consolidó a partir de las herramientas e insumos gestionados durante la gestión de Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante la visita, los referentes destacaron el impacto real y transformador de las políticas públicas orientadas al arraigo y la producción local.

Consolidación de la unidad

Luego, participaron de un multitudinario encuentro político en Forres con la dirigencia del peronismo y de diversas extracciones políticas que confluyen en el apoyo a la candidatura a intendenta de Belén Abdala.

El encuentro contó con una fuerte representatividad de la región de cara al escenario electoral del 2 de agosto. Estuvieron presentes los candidatos a intendentes: Carlos Silva (Fernández); Ramón González (Loreto) y Kori Martín (Pozo Hondo).

También participaron los diputados nacionales Estela Neder y Marcelo Barbur; el ministro de la Producción de la provincia, Néstor Machado; la presidenta provisional de la Legislatura provincial, Norma Abdala de Matarazzo; y el comisionado municipal de Villa Robles, Willy Kahirallah, junto a numerosos secretarios generales de circuitos y militantes de la zona.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brasil se lo dio vuelta a Japón en el descuento y consiguió el boleto a octavos del Mundial
  2. 2. Batacazo Mundial: Paraguay eliminó a Alemania en los penales y se instaló en los octavos de final
  3. 3. Mundial 2026: la IA predijo al campeón y anticipó el camino de la Selección Argentina
  4. 4. “Cabo Verde eliminará a Argentina”, la terrible predicción del brujo que maldijo a Harry Kane
  5. 5. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT