Silva Neder: "con el frente justicialista de integración municipal, buscamos la unidad y los consensos para el desarrollo de los pueblos"

El Partido Justicialista de Santiago del Estero continúa desplegando su presencia en el territorio provincial con vistas a las elecciones municipales del 2 de agosto.

Hoy 19:35

En ese contexto, la dirigencia peronista local recibió la visita de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien cumplió con una cargada agenda de actividades institucionales, políticas y productivas en las localidades de Pozo Hondo y Forres.

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En su carácter de secretario general del PJ santiagueño, Dr. Carlos Silva Neder, destacó la importancia de la unidad partidaria y el respaldo a los proyectos locales para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades del interior.

Al respecto, Silva Neder ratificó que "la constitución del Frente Justicialista de Integración Municipal responde a la búsqueda definitiva de la unidad de los pueblos, un proceso que se consolida mediante el diálogo y la generación de consensos como bases indispensables para asegurar el crecimiento y el progreso real de cada comunidad".

Recorrido territorial

La actividad de Tolosa Paz comenzó en la ciudad de Pozo Hondo, dónde brindó un firme respaldo a la candidata a intendente por el Frente Justicialista de Integración Municipal, Kori Martín.

Posteriormente, la agenda se trasladó a Forres. Allí, junto con Silva Neder visitaron un emprendimiento avícola de la familia Maldonado, un proyecto que se consolidó a partir de las herramientas e insumos gestionados durante la gestión de Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Durante la visita, los referentes destacaron el impacto real y transformador de las políticas públicas orientadas al arraigo y la producción local.

Consolidación de la unidad

Luego, participaron de un multitudinario encuentro político en Forres con la dirigencia del peronismo y de diversas extracciones políticas que confluyen en el apoyo a la candidatura a intendenta de Belén Abdala.

El encuentro contó con una fuerte representatividad de la región de cara al escenario electoral del 2 de agosto. Estuvieron presentes los candidatos a intendentes: Carlos Silva (Fernández); Ramón González (Loreto) y Kori Martín (Pozo Hondo).

También participaron los diputados nacionales Estela Neder y Marcelo Barbur; el ministro de la Producción de la provincia, Néstor Machado; la presidenta provisional de la Legislatura provincial, Norma Abdala de Matarazzo; y el comisionado municipal de Villa Robles, Willy Kahirallah, junto a numerosos secretarios generales de circuitos y militantes de la zona.