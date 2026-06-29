Olímpico sigue armando su plantel: llega el pívot Hall Elisias para la temporada 2026/27

El Negro continúa anunciando refuerzos para La Liga Nacional y confirmó la incorporación del interno haitiano-estadounidense Hall Elisias.

Hoy 18:36

El Club Ciclista Olímpico La Banda oficializó la llegada del pívot Hall Elisias, quien se suma como nueva ficha extranjera de cara a la temporada 2026/27 de La Liga Nacional de Básquet. El jugador, de 2,03 metros, aportará presencia en la pintura, intensidad defensiva y capacidad atlética.

Elisias, nacido el 20 de enero de 1998, cuenta con nacionalidad haitiana-estadounidense y llega tras su último paso por el RheinStars Köln de Alemania, en la ProA.

Experiencia internacional y recorrido en Europa

El interno inició su carrera profesional en el básquet europeo luego de su etapa universitaria en Estados Unidos. En la NCAA defendió la camiseta de Bryant University, donde disputó tres temporadas con promedios de 8,5 puntos, 6,2 rebotes y 2,7 tapas por partido.

Posteriormente, continuó su recorrido en el Viejo Continente con pasos por Oberwart Gunners (Austria), Alimerka Oviedo (España) y Horsens IC (Dinamarca), donde mostró su mejor versión en la temporada 2024/25 con 10,1 puntos, 5 rebotes y 1,8 tapas por encuentro.

En su última campaña en Alemania, Elisias disputó 18 partidos con promedios de 6,5 puntos, 4,9 rebotes y 1 tapa en 15,9 minutos, destacándose por su efectividad del 55,3% en tiros de campo.

Con su llegada, Olímpico suma un jugador con capacidad de protección del aro, rebote y movilidad interior, características que el cuerpo técnico consideraba prioritarias para fortalecer el equipo en la próxima temporada.

La incorporación de Elisias se suma a una intensa actividad del club en el mercado de pases. En las últimas horas, Olímpico también había anunciado al escolta estadounidense Austin Wrighten y al alero cordobés Agustín Vergara.

Además, previamente el conjunto bandeño había confirmado las llegadas de los bases Lucas Pérez y Jeremías Frontera, consolidando así una renovación importante del plantel de cara a la nueva edición de la Liga Nacional.